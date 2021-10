A Terni, Narni e San Gemini si gira un film: scatta il casting

Un casting urgente per piccoli ruoli e figurazioni per il film ‘Soldato sotto la luna’ diretto da Massimo Paolucci e prodotto da Ph Neutro Film. L’avviso è stato lanciato giovedì sera e riguarda diversi territori: le riprese ci saranno a novembre e dicembre tra Terni, San Gemini e Narni.

Il casting: le info

I casting si terranno all’hotel La Rocca in via Flaminia Ternana, nel territorio comunale di Narni, tra sabato 30 ottobre e martedì 2 novembre nelle fasce orarie 10-13 e 14-18: «Il lavoro sarà retribuito secondo il Ccnl (Contratto collettivo nazionale di lavoro). Le figure che si cercano sono uomini e donne – si legge nell’annuncio – con età compresa tra i 18 e i 70 anni sia con look moderno, sia con look anni ’40. Per quanto riguarda i piccoli ruoli è richiesta esperienza di set o recitazione. Se interessati confermare la presenza alla mail [email protected] specificando la propria disponibilità per il casting (fascia oraria e data)».