di M.L.S.

Nel mese di ottobre verrà avviato un corso di merletto a fuselli, o tombolo presso la Fondazione Sbrolli in via Galvani. Benché Terni non possa vantare una tradizione di merletto a tombolo, in Umbria ci sono molte località particolarmente note per il ricamo, come Valtopina o Orvieto per un tipo di merletto fatto all’uncinetto. Per trovare il tombolo bisogna andare in territori confinanti, sino ad Offida nelle Marche, a Sansepolcro in Toscana o in Abruzzo a Pescocostanzo, Scanno o L’Aquila.

Vale la pena dunque riscoprire e salvaguardare questa antica arte, vero e proprio patrimonio culturale, ancora oggi molto vivo e riconosciuto soprattutto all’estero e in molti centri italiani come Cantù o Gorizia. In questa città la storia del merletto è davvero antichissima, poiché lavorazione del merletto a fuselli è attestata fin dal Seicento.

Proprio da Gorizia verrà a Terni la maestra merlettaia che terrà le lezioni di tombolo: Valentina Misuraca, nata a Roma nel 1968, ha iniziato ad appassionarsi al merletto nel 2004 intraprendendo lo studio del tombolo di Cantù per 4 anni. Dopo 5 anni di studio, si è diplomata proprio a Gorizia nel 2013 presso la rinomata ‘Scuola merletti’, perfezionandosi contemporaneamente con lo studio della tecnica del merletto aquilano e del merletto di Sansepolcro per due anni.

La Fondazione Sbrolli ha accolto l’invito ad intraprendere questo nuovo corso con lo scopo di conservare, tramandare e valorizzare la pregevole arte del merletto a fuselli in Italia. Le iscrizioni resteranno aperte fino al 30 settembre: info 351.9537238 e [email protected]