di M.L.S.

Un omaggio al grande Giorgio Gaber e alla sua arte. Si chiama ‘Barbera e champagne’ lo spettacolo dedicato a Gaber in programma per venerdì 11 luglio alle 20.30 presso il ristorante Hora Media.

Protagonisti della serata saranno Riccardo Leonelli, attore di cinema e teatro, ed Emanuele Cordeschi, cantante e performer, entrambi impegnati in un intenso percorso di interpretazione vocale dei brani più rappresentativi

dell’artista milanese.

Lo spettacolo, come spiegano gli organizzatori, si presenta come un omaggio rispettoso e appassionato a un autore che ha saputo fondere canzone, teatro e impegno civile in una formula espressiva unica: il teatro-canzone. Attraverso una selezione di monologhi e canzoni, il pubblico sarà accompagnato in un viaggio tra ironia, critica sociale e riflessione personale, tratto distintivo dell’opera gaberiana.

Per Hora Media si tratta di un ritorno alle origini: la serata segna infatti la ripresa di una formula che unisce l’intrattenimento culturale all’incontro conviviale. In questa occasione, il locale si sveste per una sera dei panni tradizionali da ristorante per assumere l’anima più informale di un bar musicale, dando spazio a uno spettacolo dal vivo che punta a creare un’atmosfera autentica e partecipata, in cui la musica diventa protagonista assoluta.