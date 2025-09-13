Sabato 13 settembre, presso il resort Borgo dei Cipressi (Todi), si terrà un evento organizzato dal Cigar Club Perugia nell’ambito delle proprie iniziative gastronomico-culturali e volto a presentare e degustare i principali prodotti dominicani, sigari, rum e cacao, con l’intento di creare una cooperazione tra l’ Umbria e la Repubblica caraibica anche in ambito sociale, economico e culturale.

L’evento avrà come ospite l’ambasciatore della Repubblica Dominicana e una delegazione di diplomatici e produttori caraibici. A fare gli onori di casa, il sindaco di Todi, l’assessore regionale alla cooperazione e il vice presidente della Provincia di Terni, unitamente all’associazione Cigar Club Perugia, alla Fondazione Visionando e ad una delegazione di Confindustria Umbria. L’evento avrà inizio alle ore 18 e si concluderà con una cena conviviale.