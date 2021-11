A Todi il ‘Fondaco letterario’ riprende i suoi eventi culturali con un concerto di musica strumentale del pianista romano Mattia Lockmann. Il pianista, che si era distinto in due edizioni proprio a Todi per la ‘Festa della musica’, oggi si presenta in una performance di musica strumentale, in cui le sue composizioni saranno accompagnate da brevi narrazioni di testi poetici. L’appuntamento è per sabato 27 novembre alle 18, nell’aula magna del liceo classico ‘Jacopone da Todi’.

Condividi questo articolo su