Tutto pronto ad Acquasparta (Terni) per la 29° edizione della ‘Sagra del vino novello e dei prodotti tipici locali’, organizzata dal comitato del carnevale e dalla locale Pro loco con il patrocinio del Comune. L’evento si terrà dal 7 al 16 novembre con possibilità di cenare presso la taverna (info e prenotazioni 349.4376884). Nei giorni della sagra, dalle ore 16 alle 20 ai portici di palazzo Cesi, sarà visitabile la mostra degli attrezzi dei vignaioli e dei contadini del luogo. Inoltre nei giorni 8, 9, 15 e 16 novembre in piazza Federico Cesi ci saranno bruschette, caldarroste e vino novello per tutti.