Dal 15 maggio al 4 giugno il campo sportivo di Avigliano Umbro (Terni) ospiterà l’8° memorial ‘Andrea e Riccardo’, un evento sportivo pensato per onorare la memoria di due giovani ragazzi scomparsi prematuramente. Ogni giorno, dalle 18 alle 21.30, si svolgeranno tornei di calcio dedicati alle categorie esordienti, pulcini e primi calci, coinvolgendo numerose squadre del territorio e offrendo un’occasione di crescita, divertimento e amicizia per tanti giovani atleti. Ad accompagnare l’evento ci sarà anche uno stand gastronomico aperto tutte le sere a partire dalle 19.30, pensato per accogliere famiglie, amici e visitatori, creando un’atmosfera di condivisione e festa.

«Il memorial ‘Andrea e Riccardo’ – spiegano gli organizzatori – nasce dal desiderio di ricordarli nel modo più autentico: attraverso il sorriso dei bambini e la passione per il calcio. Sarà un mese di sport e comunità, ma anche un momento di riflessione e affetto. L’intera cittadinanza è invitata a partecipare per onorare il ricordo di Andrea e Riccardo, testimoniando quanto il loro legame con la comunità sia ancora vivo e forte». Per ulteriori informazioni e aggiornamenti, è possibile seguire la pagina Facebook ‘ASD Real Avigliano’ oppure la pagina Instagram ‘_asd_real_avigliano’.