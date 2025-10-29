Dopo il successo dell’edizione 2024, con visitatori da tutta la regione, torna ‘Il borgo degli orrori’ a Sismano (Avigliano Umbro), l’evento di Halloween che trasforma il suggestivo borgo medievale in un’esperienza unica di divertimento e terrore. L’iniziativa, realizzata grazie alla collaborazione tra gli abitanti di Sismano, Avigliano Umbro e dei paesi limitrofi – con il patrocinio del Comune di Avigliano – si svolgerà nei giorni 31 ottobre e 1° novembre dalle ore 20, con il 2 novembre dedicato interamente ai bambini (dalle 17 alle 20) in una versione più ‘leggera’ e adatta alle famiglie.

«Per l’occasione – spiegano gli organizzatori – l’intero borgo si trasformerà in un percorso horror con nuove scenografie, mostri, stanze a tema e spettacoli itineranti, pensato per sorprendere anche i visitatori più coraggiosi. Non mancheranno i momenti gastronomici con la ‘cena horror’, su prenotazione: un’esperienza gustativa e scenografica con prodotti locali e piatti tipici umbri, allestita in ambientazioni da brivido». Per info e prenotazioni: 333.7179586 – 338-1526961 – [email protected]