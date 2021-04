Addio a Milva, ‘La rossa’ protagonista della musica internazionale

Lutto nel mondo della canzone d’autore, del teatro e dello spettacolo, in Italia e non solo. Sabato si è infatti spenta a Milano, all’età di 81 anni, Milva (al secolo Maria Ilva Biolcati), una fra le interpreti più intense e poliedriche – anche sul piano linguistico – del panorama musicale internazionale. Sempre in equilibrio fra produzione popolare e ‘colta’, ‘La Rossa’ – così era soprannominata per il colore dei capelli – ha calcato le scene dei festival più importanti al mondo, con unanimi apprezzamenti anche per le sue capacità ‘sceniche’. Memorabili le sue trasposizioni, sotto la sapiente guida di Giorgio Strehler, dei contenuti del teatro Brechitiano in musica. Ma Milva è stata molto altro, magistrale ad esempio nel cantare l’avvolgente malinconia del tango di Astor Piazzolla, ma è stata musa per artisti di grido che in lei hanno trovato una interprete di grande personalità e talento. Noto anche il suo impegno politico – si è sempre dichiarata di sinistra – tradotto in diverse occasioni in musica.

