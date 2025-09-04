di M.L.S.

La decima edizione del Calvi Festival chiude con un evento d’eccezione: sabato 6 settembre alle ore 18.30 arriverà la banda musicale della Marina Militare diretta dal maestro Antonio Barbagallo, con un concerto in piazza Mazzini. La banda della Marina Militare è uno dei più antichi complessi bandistici militari italiani. Le sue origini risalgono ai complessi strumentali normalmente imbarcati sulle navi ammiraglie nelle Marine preunitarie che, nel 1861, con la fusione tra la Marina del Regno Sardo-Piemontese e quella del Regno delle Due Sicilie, diedero vita alla Regia Marina Italiana e al suo primo complesso bandistico.

La banda musicale della Marina si è esibita e continua ad esibirsi in tutto il mondo. In Italia ha tenuto concerti nei teatri e nelle sedi culturali e musicali più importanti. Bilancio molto positivo per l’edizione di quest’anno del festival, come spiega il direttore artistico Francesco Verdinelli: «Numeroso il pubblico che ha assistito a tutti gli spettacoli offerti. Particolarmente seguiti quelli di Ulderico Pesce, Cinzia Leone, Pino Strabioli, ma presenze notevoli anche in tutti gli altri eventi che la rassegna ha offerto nell’arco di oltre un mese. C’è ovviamente grande attesa – prosegue Verdinelli – per il finale con il concerto della banda musicale della Marina Militare. Le attività dell’assessorato alla cultura proseguono senza sosta: il prossimo passo sarà l’inaugurazione del nuovo anfiteatro nei giardini del monastero che verrà ultimato entro dicembre».