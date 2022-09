Al liceo ‘Tacito’ di Terni successo per il Cambridge international

Nella sessione di maggio-giugno 2022, oltre 40 studenti del triennio degli indirizzi Giuridico internazionale e Cambridge international del liceo classico ‘Tacito’ di Terni hanno sostenuto gli esami Igcse in tre delle discipline previste dai relativi piani di studi, il cui insegnamento è impostato secondo i programmi della scuola britannica: mathematics (terzo anno), latin ed english as a second language (quarto anno). A guidarli le docenti Alessandra Proietti, Serena Spreca, Laura Crovari e Marina Schiaroli, con il supporto – in qualità di esperti esterni – delle lettrici Alice Cuzzucoli, Chiara Barzetta e Doris Nneka Egwu. Tutti gli studenti iscritti alla sessione hanno effettivamente conseguito le certificazioni Cambridge e una percentuale elevata ha riportato risultati brillanti; a imporsi all’attenzione sono tuttavia le 20 certificazioni ottenute nei livelli di eccellenza A e A*(numero davvero notevole per un’unica sessione d’esame).

Due prove: language/ literature di latin

«Ma la soddisfazione cresce – si legge in una nota della scuola – se si pensa che quest’anno, per la prima volta, al liceo ‘Tacito’ 10 studenti e studentesse della classe seconda E si sono cimentati nelle due prove (language/ literature) di latin, disciplina particolarmente complessa, peraltro studiata in Italia in un numero esiguo di istituti. Alle spalle, come per le altre materie, una preparazione pluriennale, maturata fra esercitazioni su testi in prosa di difficoltà crescente e traduzione e commento di brani d’autore (Cicerone e Virgilio), di certo impegnativa, ma coronata da esiti perlopiù eccellenti». Dalla scuola prevedono poi che, «nella sessione di ottobre, coerentemente con il piano di studi dell’indirizzo giuridico, guidati dalla lettrice Lyza Millard, gli studenti della classe terza D sostengano anche l’esame di A-level di law (diritto in lingua inglese), la quarta fra le discipline Cambridge previste dall’offerta formativa del liceo ‘Tacito’».

La tenacia e l’impegno

«Nonostante le difficoltà connesse alla pandemia, la tenacia, la motivazione e l’impegno serio e responsabile degli studenti sono stati premiati. Fondamentali sono risultati il coordinamento reciproco, l’apposita formazione e la dedizione delle docenti e delle lettrici», commenta il dirigente scolastico, la professoressa Roberta Bambini. «Forte motivazione nel promuovere l’innovazione didattica e a garantire il consolidamento dei vari percorsi che da anni caratterizzano il liceo classico di Terni, al fine di interpretare i bisogni formativi dell’utenza e rispondere alle sfide della contemporaneità. Una scuola che ne contiene altre, nella quale è possibile potenziare la conoscenza dell’inglese anche attraverso lo studio delle discipline Cambridge, che offre ai giovani l’opportunità di acquisire singoli linguaggi specifici, arricchire il curricolo ordinamentale nell’ottica di una solida formazione interculturale, nonché conseguire, aspetto assai importante, certificazioni accreditate a livello internazionale e spendibili in futuro sia negli studi universitari sia in ambito professionale».