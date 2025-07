Si attendono grandi nomi al Narnia Festival, l’evento ideato e diretto dalla pianista di fama internazionale Cristiana Pegoraro e organizzato con il sostegno della Fondazione Carit. Tanti gli appuntamenti e gli ospiti di calibro nazionale, in arrivo sotto la direzione musicale del maestro Lorenzo Porzio: tra i nomi Enzo Decaro, Gianni Rivera, Jose Ruiz e Claudio Pagliara.

Venerdì 18 luglio inizia una delle serie del festival, quella dei ‘Concerti al tramonto’, che si tengono sempre alle 19 nella chiesa di San Francesco a Narni, che ospiterà come primo evento ‘I grandi romantici’ in cui Dario Candela al pianoforte eseguirà brani di Chopin, Liszt, Mendelssohn e Grieg. Nella stessa serata, alle 21.30, al teatro Manini di Narni andrà in scena ‘Dance with me’, Gran galà di danza con i danzatori del Narnia Dance diretto da Rosanna Filipponi.

Sabato 19 luglio, alle 16 al teatro Manini proporrà il cineconcerto ‘Da Rambo a Blade Runner’ dedicato alle colonne sonore dei film d’azione con il pluripremiato pianista e compositore Marco Werba. Si prosegue alle 17.30 nella chiesa della Beata Lucia con il concerto ‘Barocco nel Barocco’ del Dipartimento di musica barocca del Narnia Festival. Alle 19 nella chiesa di San Francesco prosegue la serie Candlelight con ‘Music for the soul – Note sacre dall’Europa alla Cina’ di cui saranno protagonisi i cantanti della Narnia International Opera Academy e i pianisti Chin-Hsiang Hsu e Xuanxin Chen.

Poi, uno degli appuntamenti più attesi del festival, alle 21.30 al teatro Manini, lo spettacolo ‘Napul’Èra – Omaggio a Pino Daniele’. Sarà un viaggio nella canzone napoletana d’autore con la voce narrante dell’attore, sceneggiatore e cabarettista Enzo Decaro, che riceverà il Premio Narnia Festival Leone d’Argento alla carriera, la chitarra classica di Pietro Cantisani e la chitarra acustica di Marco Ielpo.

Si riprende al teatro Manini domenica 20 luglio alle 12 per ‘Mezzogiorno in famiglia – Mozart e dintorni’, concerto dell’Orchestra del Narnia Festival diretta dal maestro Lorenzo Porzio. Stessa location alle 17 per ‘Fiesta Flamenca’ con il grande maestro di flamenco José Ruiz, Caterina Lucia Costa e i danzatori del programma Narnia Flamenco. Sempre domenica 20 in piazza dei Priori alle 21.30 parte la terza serie del festival, quella dei salotti. L’ospite sarà Gianni Rivera, in conversazione con Giacomo Crosa, per un evento tra ricordi e racconti del campione di calcio che riceverà il Premio Narnia Festival.

Di nuovo in piazza dei Priori lunedì 21 luglio per il salotto dell’attualità ‘Cosa c’è dietro l’America di Trump’ con il giornalista e saggista Claudio Pagliara, responsabile dell’ufficio di corrispondenza Rai per gli Stati Uniti con sede a New York dal 2019 al 2025, che, in un interessante dialogo con Claudio Sebastiani, responsabile Ansa Umbria, presenterà il suo libro ‘L’imperatore. Donald Trump, l’alba di una nuova era’. Pagliara sarà anche insignito del Premio Narnia Festival Leone d’argento alla carriera.