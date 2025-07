Unire le forze per rispondere con creatività alle difficoltà del commercio di prossimità: nasce con questo spirito ‘Happy shopping’, l’evento che si terrà venerdì 11 e sabato 12 luglio, dalle 19 alle 24, all’Happy Village di Terni. Un’idea che, dopo il successo sperimentato a Narni con l’evento ‘Outlet insieme’, sbarca anche a Terni per proporre un nuovo format commerciale: un vero e proprio outlet all’aperto, dove piccoli operatori locali di settori diversi si mettono insieme per offrire una nuova esperienza di acquisto.

«Servono idee nuove per superare un mercato stagnante – spiega Cecilia Cari, tra i promotori – e questa iniziativa nasce proprio dalla voglia di non arrendersi. Dopo anni di esperienza con ‘Outlet insieme’ a Narni, per quest’estate abbiamo voluto coinvolgere anche colleghi di Terni e Amelia, scegliendo una location all’aperto, accogliente e perfetta per le calde serate di metà luglio». All’evento parteciperanno circa 50 espositori, tra commercianti e artigiani di Terni, Narni e Amelia, che metteranno in vendita abbigliamento, calzature, bigiotteria, articoli per animali, intimo, pacchetti benessere, cartoleria, trattamenti estetici e molto altro.

Una festa dello shopping, con il patrocinio dei Comuni di Terni e Narni che hanno voluto sostenere l’iniziativa riconoscendone «il valore in termini di innovazione e collaborazione territoriale, soprattutto in un momento in cui i piccoli esercenti fanno fatica a competere con la grande distribuzione e le piattaforme online». Anche le associazioni di categoria del commercio e dell’artigianato hanno aderito apprezzando l’evento promosso direttamente dagli operatori. «Abbiamo scelto di allearci e creare rete», aggiunge Carla Mercorelli, commerciante di Terni. «È una risposta concreta ai nuovi bisogni dei consumatori e una dimostrazione che il commercio di prossimità può ancora dire la sua, se sa innovare».