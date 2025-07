È in corso ad ad Alviano Scalo (Terni), e si terrà fino al 26 luglio, la festa in onore di Sant’Anna e Sant’Antonio tra aventi, cibo, musica e divertimento. Dopo le prime serate nel segno delle orchestre per balli di gruppo e liscio, dal 25 luglio ci sarà un ‘cambio di rotta’ con Francesco Cellini Dj – il format è ’80voglia90′ – e a seguire ‘Lo Zoo di 105’ con Wender, Pippo Palmieri e Paolo Noise. Il 26 luglio è atteso ‘Italo – Il party-karaoke italiano’, un format di musica italiana anni ’90, e a seguire l’attesa tombola con montepremi di 5 mila euro. Durante la festa sono aperti gli stand gastronomici della 24° sagra del cinghiale, a cura dell’associazione sportiva ‘Gli amici del cinghiale’. Di seguito locandine e programma della festa.

1 of 2 - +