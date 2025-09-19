di M.L.S:

Tutto pronto per la quinta edizione del festival ‘Madre Terra Sorelle Stelle 2025’ in programma il 27 e il 28 settembre presso il convento e parco della Santissima Annunziata ad Amelia (Terni). L’evento è organizzato dall’associazione ‘Madre Terra Sorelle Stelle APS’ che è impegnata da anni nel festival, legato ai temi dell’ecologia integrale, per sensibilizzare ad sviluppo che sia rispettoso delle persone e dell’ambiente in cui si vive.

L’associazione è nata da un’intuizione dei frati minori e dei laici del Terz’Ordine francescano dell’Umbria, seguendo l’impostazione della ‘Laudato Sii’ di Papa Francesco che non considera l’ecologia come un tema a sé ma lo lega alle tematiche economiche e sociali, per uno sviluppo che sia pienamente rispettoso dell’uomo.

Il tema di quest’anno è ‘Stupirsi ancora’, seguendo le suggestioni del Cantico delle Creature di San Francesco nell’VIII centenario della sua composizione. Molte le iniziative che saranno mirate ad accrescere nella popolazione la consapevolezza delle bellezze e della delicatezza degli equilibri di ciò che ci circonda a livello ambientale e sociale: accorgersi dell’ambiente in cui viviamo, conoscerlo e ritrovare il senso dello stupore e del dono che educa a sviluppare atteggiamenti di responsabilità, rispetto e cura.

L’iniziativa comprenderà anzitutto un ‘concerto al tramonto’ nel suggestivo scenario del parco dell’Annunziata: avrà come tema il Cantico delle Creature e vedrà la partecipazione di fra Alessandro Brustenghi, cantante di fama internazionale. Alla fine del concerto ci sarà la visita al Planetario. La mattinata del 28 settembre sarà dedicata a un ‘cammino nel creato’ cha, attraverso riflessioni, poesie e canti, aiuterà a riscoprire e valorizzare l’ambiente naturale che ci circonda.