di M.L.S.

Sta per aprirsi l’edizione 2025 del festival ‘Ciclopica. Giganti In Collina’, festival di letteratura, arte e filosofia giunto alla sua nona edizione, che si terrà dal 27 al 29 giugno ad Amelia, in Umbria. «Sono passati dieci anni dalla prima edizione di Ciclopica – spiega Giacomo Petrarca – ed eccoci qui con una proposta che ogni anno si arricchisce e muta, come capita a tutte le cose belle».

Grande spazio quest’anno per la componente artistica, con l’apertura affidata al cantautore abruzzese, Setak, targa al premio Tenco 2024 per il miglior disco dialettale, che si esibirà insieme alla sua band nella location di Villa Aspreta (venerdì 27 alle 21.15, ingresso gratuito) e poi sabato sera nella stessa location, lo spettacolo teatrale di Giordano Agrusta, uno degli astri nascenti della scena teatrale italiana, insieme ad Andrea Iarlori, attore poliedrico e talentuoso, alle 21.30.

Tante le conferenze con ospiti di fama nazionale come il classicista Maurizio Bettini, il saggista Edoardo Camurri, la scrittrice filosofa Ilaria Gaspari, lo scrittore Marco Belpoliti, il geologo Alessandro Iannace e il filosofo Massimo Donà, insieme a voci preziose del mondo dell’informazione e della divulgazione come il podcaster Jam Kesten e Camilla Ferrario, autrice content creator di Will Ita.

Tra le tante iniziative del festival, domenica 29 giugno alle 10.30 presso Cantine Zanchi di Amelia si terrà un talk in compagnia di esperti comunicatori e produttori, per ricordare il critico enologico Giampaolo Gravina, mancato improvvisamente qualche mese fa. Le grafiche del festival sono state realizzate quest’anno da Gianluca Cannizzo, uno degli illustratori più apprezzati al momento in Italia.

‘Ciclopica. Giganti In Collina’ è dunque intreccio, mescolanza, ibridazione tra temi, sensibilità diverse e territorio e anche quest’anno gli organizzatori hanno deciso di aprire ancora di più le porte del festival rendendo l’ingresso libero e gratuito a tutte le iniziative. Per rendere possibile tutto questo, come ogni anno viene chiesto sostegno e partecipazione anche con la condivisione online del crowdfunding e del programma.