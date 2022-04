Amelia: Cristiana suona per la pace insieme a musicisti russi e ucraini

Le Quattro Stagioni di Vivaldi e il pianoforte di Cristiana Pegoraro saranno i protagonisti del concerto in favore delle popolazioni colpite dalla guerra in Ucraina che il Comune di Amelia ha organizzato per mercoledì 27 aprile, alle ore 21, nella cattedrale di Santa Firmina, in collaborazione con la Fondazione Carit e il Rotary di Narni-Amelia.

Musicisti russi ed ucraini

A suonare, insieme alla Pegoraro, ci saranno anche musicisti russi ed ucraini: Natalia Dudynska (Ucraina) al violino, Olga Zagorovskaia (Russia) alla Viola, Mariana Dudnic (Moldavia) al violino e Manuel Perez (Albania) al violoncello. «Sarà un momento di musica con artisti di fama internazionale, per unirci e stringerci intorno alle popolazioni colpite dal conflitto in corso», evidenzia il sindaco e presidente della Provincia di Terni, Laura Pernazza. «Un modo – aggiunge – per testimoniare vicinanza e lanciare un messaggio di pace e di speranza affinché cessino le armi e ricomincino a parlare diplomazia, politica e istituzioni». Per l’occasione l’amministrazione comunale ha deciso che l’ingresso sarà ad offerta e che i proventi verranno interamente devoluti agli aiuti per i bambini ucraini.