Disagi nel pomeriggio di martedì ad Amelia e lavoro per personale tecnico, mezzi della Provincia di Terni e agenti del comando della polizia Locale. Tutto a causa della problematica viabilità venutasi a creare lungo la 205 Amerina, in particolar modo in località ‘Ponte della Para’ sul Rio Grande: l’intervento si è reso necessario per ripristinare la sicurezza viaria.

Condividi questo articolo su