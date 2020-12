Amelia, il concerto di Natale quest’anno sarà ‘online’

Il 26 dicembre è la data tradizionale in cui l’associazione ‘Ameria Umbra’ e la Corale Amerina, con il supporto del Comune di Amelia, della Regione Umbria e dalla Fondazione Carit, da quasi 50 anni offre alla città il tradizionale concerto di Natale. Quest’anno, nonostante la pandemia, le due associazioni hanno comunque deciso di non far mancare l’appuntamento: non potendolo fare in presenza, vista l’esigua capienza della cattedrale, lo manderanno in onda tramite i canali social e la nuova web radio ‘Ameria Radio’. Alle ore 18 del 26 dicembre, tutti potranno gustare il concerto da casa propria. Giunto alla sua 46° edizione, un traguardo importantissimo che poche realtà possono vantare di aver raggiunto, il concerto offre un programma ricercato e di grande effetto, che comprende musiche di G.F. Haendel, J.S. Bach, B. Marcello. Per finire, come di consueto, verranno eseguiti alcuni canti della tradizione natalizia. Saranno impegnati, sotto la direzione del maestro Gabriele Catalucci, la Corale Amerina, l’orchestra Ameria Umbra e i solisti: il baritono Renato Girolami, il tenore Paolo Pellegrini, Andrea di Mario (tromba barocca), Vladimiro Vagnetti (oboe barocco).

