Sarà la Comunità Incontro di Molino Silla ad Amelia ad ospitare, domenica 29 giugno, la terza edizione della ‘Giornata del cinofilo’, un evento dedicato all’universo del cane e alla relazione profonda che lo lega all’essere umano. Promossa dal Gruppo cinofilo perugino ‘Aldo Cavicchi’, in collaborazione con i gruppi cinofili di Orvieto e Terni e con la stessa Comunità Incontro Ets, la manifestazione si concentrerà quest’anno anche sui valori dell’inclusione sociale, favorendo il contatto tra i cani e i ragazzi impegnati nel percorso di recupero della struttura fondata da don Pierino Gelmini.

Il programma si articolerà in due momenti principali. Alle 11, nell’auditorium della Comunità, è previsto il convegno ‘Il cane e il cinofilo in tutte le loro affinità’, che vedrà la partecipazione di esperti e professionisti del settore. Il pomeriggio, a partire dalle 15.30 presso il campo sportivo di Molino Silla, sarà invece dedicato alle esibizioni delle discipline sportive Enci, alle dimostrazioni delle unità cinofile delle forze dell’ordine e delle squadre di soccorso operative nelle emergenze. Non mancheranno attività di pet therapy, sessioni educative e momenti di gioco pensati per rafforzare l’interazione tra i ragazzi della Comunità e gli animali. Prevista anche una dimostrazione dell’antica arte della falconeria, riconosciuta come patrimonio culturale immateriale dall’Unesco. A condurre la giornata sarà Alfonso Montefusco, noto esperto del mondo cinofilo, che curerà presentazione e animazione.

L’edizione 2025 assume anche un valore simbolico: si svolgerà infatti proprio il 29 giugno, giorno dedicato ai santi Pietro e Paolo, data dell’onomastico di don Pierino Gelmini, a cui verrà rivolto un omaggio. La partecipazione all’evento è gratuita, ma come avviene nelle esposizioni cinofile non è consentito l’ingresso al pubblico con i propri cani, per motivi legati alla gestione degli spazi e alla sicurezza degli animali coinvolti nelle attività.