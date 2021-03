Amelia: sei aree off limits. Stop al cibo in strada e spesa una volta al giorno

Nuova ordinanza restrittiva firmata dal sindaco di Amelia, Laura Pernazza, in considerazione dell’andamento dei contagi (88 i casi alla giornata di martedì) ancora preoccupante, visto che l’incidenza degli stessi ha superato i 400 casi ogni 100 mila abitanti. Il provvedimento è stato assunto su input dell’Unità operativa complessa Igiene e Sanità pubblica dell’Usl Umbria 2.

Le nuove regole

Con decorrenza immediata, e fino al 5 aprile, è vietata la permanenza in piazzale Boccarini, largo caduti di Nassirya e Kabul, via dei Giardini/ Passeggiata, piazza XXI settembre percorso via della Valle, Giardini d’Inverno. Sono vietate le attività di vendita di alimenti e bevande mediante distributori automatici, oltre che la consumazione di alimenti e bevande all’aperto (è consentito esclusivamente l’asporto). Sarà anche obbligatorio attenersi ad una spesa per prodotti alimentari al giorno e ad una persona per nucleo familiare. «La situazione – sottolinea la Pernazza – ci impone di dover assumere questi provvedimenti e chiedere a tutti il massimo rispetto delle regole».