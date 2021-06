Amelia, stop scooter in centro

Stop alla circolazione di scooter dalle 16 alle 6 a partire da oggi, 10 giugno, fino al 30 settembre nel centro storico con riferimento a via della Repubblica, ad eccezione dei residenti. Accade ad Amelia e lo impone un’ordinanza firmata martedì dal responsabile del Corpo di polizia Locale, il capitano Francesco Castellani: tutto ciò – ha spiegato la prima cittadina Laura Pernazza con un post sul proprio profilo Facebook – per andare incontro alle richieste pervenute. «Ultimamente si registrano numerosi casi di ciclomotori – ha aggiungo – modificati per i quali le forze di polizia hanno disposto gli opportuni controlli. La particolare situazione del centro storico amplifica ulteriormente l’inquinamento acustico causato dai motorini. Per questo confidiamo nella collaborazione di tutti».

