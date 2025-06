Torna Musica per i borghi, il festival che da 23 edizioni porta la grande musica nei centri storici dell’Umbria, valorizzando territori e comunità attraverso la cultura. L’edizione 2025, in scena dal 19 luglio al 7 settembre, coinvolgerà sei comuni tra Media Valle del Tevere e Valle Umbra sud: Marsciano, Deruta, Monte Castello di Vibio, Giano dell’Umbria, Collazzone e Gualdo Cattaneo. Una proposta musicale ricercata e trasversale, che spazia tra generi e forme d’arte, arricchita da ospiti di rilievo nazionale e internazionale come Alessandra Amoroso, Eugenio Finardi, Sarah Jane Morris e i Ladri di Carrozzelle. Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito, ad eccezione del concerto della Amoroso.

Il cartellone è stato presentato a Perugia dal direttore artistico Valter Pescatori e dal presidente dell’associazione organizzatrice Francesco Narducci, alla presenza di rappresentanti istituzionali, tra cui l’assessore regionale alla cultura Tommaso Bori. «Una proposta che valorizza tante forme d’arte e che contribuisce a rendere vivi i borghi», ha sottolineato Bori. Stiamo lavorando a un Testo unico per la cultura e l’impresa creativa, a sostegno di iniziative come questa». Il festival è realizzato con il sostegno del PR-FESR 2021-2027 – Azione 1.3.4., che promuove le imprese culturali e creative. «Musica per i borghi è un volano di promozione territoriale», ha sottolineato il sindaco di Marsciano Michele Moretti. «Non è solo un festival, ma un’idea di sviluppo che parte dalla cultura». Entusiasti anche i sindaci e assessori degli altri comuni coinvolti: tutti concordi nel definire la rassegna come «un’occasione preziosa di rete, crescita, emozione e valorizzazione delle identità locali».

Il festival partirà sabato 19 luglio da Monte Castello di Vibio con la presentazione del libro ‘Il tarantismo mediterraneo’ di Vincenzo Santoro, accompagnata dai suoni e dai balli popolari del gruppo Tusciamannate. Si prosegue il 24 luglio a Badiola con una serata swing anni ’50. Venerdì 25 luglio, a Marsciano, spazio alla solidarietà con il concerto dei Ladri di Carrozzelle, in una serata benefica per il Centro Speranza di Fratta Todina, seguita dal DJ set di Roberto Subicini. Grande attesa per Alessandra Amoroso, che il 26 luglio allo stadio Checcarini torna a Marsciano dopo 15 anni, con una tappa del suo ‘Fino a qui summer tour’. Il festival continua il 31 luglio a Cerqueto con il quartetto Batá Afrocubanía y Cuarteto Parthenopeo; il 7 agosto a Morcella con Musica Muta, duo formato da Rachele Fogu e Michele Rosati; il 9 agosto a Giano dell’Umbria con Aurora & Friends.

Deruta sarà protagonista con tre serate consecutive: il 22 agosto, Sarah Jane Morris con le Custodie Cautelari e Matt Backer; il 23 agosto, Joyful Singing Choir, con un coro di 40 elementi; il 24 agosto, Ceramiche Cosmiche, serata dedicata all’arte e alla musica con il Museo regionale della Ceramica e la collaborazione del critico d’arte Andrea Baffoni, con musiche a cura del Conservatorio ‘Francesco Morlacchi’ di Perugia.

Il 5 settembre a Collazzone sarà la volta di Eugenio Finardi, in duo acustico con Giovanni ‘Giuvazza’ Maggiore. Il cantautore ripercorrerà i suoi cinquant’anni di carriera in uno spettacolo intimo e coinvolgente, ‘Tutto ‘75-‘25’. Gran finale il 7 settembre a Gualdo Cattaneo con la serata dedicata alle band emergenti umbre del progetto Musica d’Autore, che include anche una mostra retrospettiva su Antonio Folichetti, artista a cui è dedicata la copertina di questa edizione.