Applausi a scena aperta per ‘La Traviata’ al teatro ‘Manini’ di Narni

Teatro ‘Manini’ di Narni strapieno, sabato sera, per ‘La Traviata’ di Giuseppe Verdi: «Un sold out raggiunto ben prima dell’evento – spiegano gli organizzatori in una nota – e una richiesta che si è protratta nei giorni a seguire, fino alla serata del 10 settembre in teatro, con molti appassionati che sono purtroppo rimasti esclusi». Applausi a scena aperta da parte di un pubblico coinvolto ed empatico, che ha accolto con entusiasmo il primo appuntamento di Opera Umbria, rassegna organizzata dall’associazione Amici della Lirica di Terni e da Ag.Or.À.. Renata Campanella, interprete di Violetta Valéry, Marzio Giossi nel ruolo di Germont, il Coro di Parma e l’Orchestra delle Terre Verdiane hanno ricevuto continue ovazioni. «Un appuntamento con l’opera lirica di grande soddisfazione per gli organizzatori e promotori, reso possibile dal sostegno della Fondazione Carit – autorevolmente rappresentata in teatro – che è stata ringraziata da chi ha introdotto la serata: Davide De Cristoforo, allievo del conservatorio Santa Cecilia di Roma che, con altri giovani artisti – tra cui il soprano Désirée Giove e l’attore Nicola Vantaggi, presenti sabato al ‘Manini’ – fa parte del progetto Giovani In Opera». Il prossimo appuntamento di Opera Umbria è quello di sabato 1° ottobre a Terni, nella cornice di palazzo Gazzoli, con lo spettacolo di teatro, musica e lirica ‘Violetta: la traviata Marguerite Gautier’.

