Bella cornice di pubblico – scuole e non solo – per la ‘prima’, lunedì mattina a palazzo Gazzoli, dello spettacolo ‘Come un Cyrano qualunque’ di e con Claudio Pinto Kovačević e con Silvia Di Pierro. L’attore, ‘anima’ di Calliope InCanto, con la sua interpretazione ha ricevuto applausi ‘a scena aperta’ dai presenti, al pari della coreografa e danzatrice che, interpretando Rossana, ha ‘debuttato’ con successo nella compagnia presieduta da Erika Lucci. Lo spettacolo verrà replicato anche a novembre, nelle ‘pomeridiane’ in programma a palazzo Gazzoli.