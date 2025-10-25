Pubbliredazionale

È una tradizione centenaria della famiglia Bartolini che, ad ogni nuova campagna olearia, apre le porte del proprio frantoio a chiunque voglia entrare nel loro mondo e vedere all’opera le tante persone coinvolte nell’attività di spremitura delle olive e produzione del nuovo olio. È un processo che richiede esperienza, grande conoscenza della materia prima, dei tempi e delle tecniche di lavorazione con un unico scopo finale: realizzare un olio che contenga in sè i profumi e i sapori di una terra da sempre vocata alla coltivazione degli olivi, che la identificano e la caratterizzano profondamente.

È un piacere che tanti aspettano con l’emozione dei ricordi che tornano nella mente e nel cuore, e nel ritrovare il sapore genuino dell’olio nuovo gustato su una fetta di pane bruscato. È una festa (QUI IL PROGRAMMA) allietata con musica dal vivo, esibizioni sportive in un’atmosfera festosa nella quale il protagonista assoluto è lui: il pregiato ‘oro verde’ dell’Umbria! E se non potete partecipare alla festa, tutti i giorni nei mesi di novembre e dicembre sarà possibile visitare il frantoio e vi sarà sempre offerto l’assaggio del nuovo olio.