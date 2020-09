Ast, scatta lo sciopero di due ore

Riprende la mobilitazione all’Ast di Terni, dove ottobre si apre con uno sciopero di due ore: a proclamarlo in maniera unitaria sono state le rsu di Fim, Fiom, Uilm, Fismic, Ugl e Usb per ogni fine turno nella giornata di venerdì e per l’inizio turno della quarta squadra nella giornata di sabato. Motivo della protesta, «l’evidente e inaccettabile piano di riorganizzazione e in particolar modo di esternalizzazioni e ristrutturazioni» avviato, secondo i delegati di fabbrica, «in modo unilaterale dall’azienda».

TUTTO SU AST

Il nodo del contendere

«Tale processo – scrivono in una nota le rsu – è stato avviato in modo scellerato nell’area dei servizi centrali, dove attraverso il taglio di postazioni di lavoro si stanno penalizzando fortemente i lavoratori sociali e si stanno precostituendo le condizioni per far venir meno il carattere di importanza e di strategicità di enti da sempre funzionali e determinanti per la produzione. Inoltre la mancanza di serietà, di correttezza dei metodi e di chiarezza nei criteri, evidenzia un atteggiamento aziendale che non è minimamente volto al miglioramento, alla valorizzazione alla prospettiva, ma bensì all’approssimazione, alla mal gestione e all’assoluta mancanza di rispetto nei confronti di chi quotidianamente lavora e da molti anni contribuisce con sacrificio ai risultati».

«Sarà scontro»

Le rsu accusano senza mezzi termini l’azienda di «arroganza», atteggiamento che – continuano – «per quanto ci riguarda, si traduce esclusivamente in perdita di posti di lavoro, come avvenuto e più volte denunciato per i lavoratori somministrati, in perdita di professionalità e ovviamente in un peggioramento delle condizioni di sicurezza di tutti i lavoratori. L’attuale basso livello delle relazioni e dei rapporti sindacali e industriali, in assenza di un immediato ed evidente cambio di passo – concludono le sei sigle -, darà inevitabilmente il via a un autunno caldo all’insegna delle mobilitazioni e dello scontro». Lo sciopero arriva in uno snodo temporale importante, tra la chiusura dell’anno fiscale 2019/2020 e la scadenza dell’accordo ponte sottoscritto al Mise, che Ast ha spiegato di non voler rinnovare

Uilm all’attacco: «Non c’è una visione né una prospettiva»

Il coordinatore regionale Uilm Umbria, Simone Lucchetti, esprime «grande preoccupazione per la situazione e per le vicende che stanno attraversando il sito industriale temano rispetto alla vendita e alle dinamiche che oggi stanno travagliando Acciai Speciali Terni. Oggi, con grande rammarico, non si vede una visione industriale che possa dare prospettiva di sviluppo ancorché il mantenimento di quello che conosciamo con le sue produzioni e gli assetti industriali condivisi. A maggior ragione – prosegue Lucchetti – se si inquadra la situazione ternana in quella nazionale si evidenzia una completa disattenzione nei confronti di un settore strategico per il paese, come la siderurgia. Il governo nazionale deve immediatamente prendere in mano la situazione di tale settore e farci capire se ha veramente le idee chiare sulla strategicità e sulle implicazioni negative che il depauperamento dello stesso provocherebbe, inserito in una crisi che il paese sta attraversando, senza precedenti, con conseguenze drammatiche. La vicenda di Taranto è altamente indicativa di quanto occorra competenza, impegno e determinazione per sintetizzare le complesse e delicate problematicità di qualsiasi processo siderurgico implichi. Oggi – afferma il coordinatore della Uilm Umbria – viene messa in discussione un intero sistema industriale e di conseguenza un modello di sviluppo consolidato, senza avere le idee chiare sulla coniugazione di produzione siderurgica, ambiente e salute. Quando si sente parlare di acciaio ‘green’ occorrerebbe capire bene le articolazioni del progetto, considerando che abbiamo sempre creduto che gli investimenti su un ambiente compatibile con la produzione siderurgica possono e debbano coesistere. Non è assolutamente possibile pensare di mantenere e rilanciare la siderurgia italiana con gli slogan».