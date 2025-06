Dopo tre anni di lunga attesa, rinvii e difficoltà, mercoledì pomeriggio è arrivata l’agognata firma per l’Accordo di programma per Acciai Speciali Terni. Al ministero delle Imprese e del Made in Italy, a Roma, istituzioni e azienda hanno siglato l’intesa, alla presenza del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso. «Obiettivo raggiunto – ha detto Urso -. Oltre due anni di lavoro intenso senza mai mollare, superando ogni difficoltà. Un grande lavoro di squadra che ha visto insieme al Governo, sindacati, Regione, Comune e anche tanti parlamentari che hanno condiviso il lavoro del nostro tavolo».

L’Accordo definisce gli interventi di parte pubblica e privata finalizzati all’attuazione del Progetto integrato di decarbonizzazione, sviluppo economico sostenibile e risanamento ambientale dell’area industriale in cui si trova lo stabilimento produttivo, con l’obiettivo del mantenimento degli attuali livelli occupazionali e, se ce ne saranno le condizioni, del loro futuro incremento. Il piano economico-finanziario prevede un investimento iniziale da parte di Ast di 557 milioni di euro nel periodo 2022-2028, destinati all’efficientamento e miglioramento delle prestazioni energetiche e ambientali degli impianti produttivi, a cui seguirà in una seconda fase un investimento di 573 milioni di euro, dunque rinviato rispetto all’iniziale programmazione. Al termine del primo tavolo istituzionale, coinvolte anche le organizzazioni sindacali territoriali – confederali e di categoria – che non partecipano alla firma, ma alle quali sono stati illustrati i contenuti dell’Accordo.

ACCORDO DI PROGRAMMA FIRMATO AL MIMIT – LE IMMAGINI

1 of 14 - +

IL COMMENO DELL’AD ARVEDI-AST DIMITRI MENECALI – VIDEO

LA NOTA DEL MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

All’incontro – riferisce il ministero delle Imprese e del Made in Italy in una nota – hanno preso parte i rappresentanti di Mimit, Mase, Gruppo Arvedi, il presidente della Regione Umbria Stefania Proietti, l’assessore allo sviluppo economico del Comune di Terni Sergio Cardinali. I termini dell’Accordo sono stati poi illustrati in un incontro successivo alle organizzazioni sindacali. «L’Accordo di Terni – afferma il ministro Adolfo Urso – si aggiunge a quelli già raggiunti su Piombino, e speriamo di poter annoverare anche il rilancio del sito di Taranto, se gli enti locali lo condivideranno. La siderurgia italiana si rafforza sulla strada della tecnologia green, primi in Europa. Questa è politica industriale»

L’Accordo di programma – prosegue la nota ministeriale – «è un passaggio cruciale nel percorso condiviso di riconversione industriale e messa in sicurezza ambientale del polo siderurgico umbro. L’intesa è basata sul piano industriale illustrato da Arvedi ai sindacati lo scorso 2 maggio che prevede un investimento complessivo di 557 milioni da realizzarsi entro 2028 e una seconda fase successiva di interventi da valutare, in base al mercato, con ulteriori investimenti per 573 milioni di euro».

Il ministero delle Imprese e del Made in Italy «contribuirà alla realizzazione del piano industriale supportando l’investimento attraverso il Contratto di sviluppo per tutela ambientale, già richiesto dal Gruppo Arvedi e attualmente all’attenzione del soggetto gestore Invitalia. L’ammontare di agevolazioni richieste dall’azienda sulla base delle risultanze istruttorie è di 96,5 milioni».

L’Accordo prevede, inoltre, «impegni concreti per la riduzione dell’inquinamento atmosferico e la messa in sicurezza della discarica e del sito in collaborazione con il Comune di Terni nonché per il contenimento dei costi energetici, con l’impegno della Regione Umbria a favorire l’approvvigionamento da fonti rinnovabili tramite il sistema delle grandi derivazioni idroelettriche, coinvolgendo direttamente i grandi consumatori energivori, con vantaggi in termini di riduzione delle emissioni e sicurezza dell’approvvigionamento».

«Il Piano ambientale verrà realizzato inoltre con azioni di bonifica e con l’intervento di landfill mining finalizzate alla messa in sicurezza permanente della discarica rsu. Sul fronte occupazionale, l’azienda si impegna al mantenimento degli attuali organici, con la possibilità di future implementazioni e la stabilizzazione dei lavoratori somministrati. Il piano di rilancio introdurrà tecnologie all’avanguardia che richiederanno l’attivazione di percorsi di formazione e riqualificazione professionale, in collaborazione con le istituzioni competenti. Infine, per garantire un’attuazione efficace e coordinata dell’Accordo, sarà istituito presso il Mimit un comitato esecutivo – conclude il ministero – con il compito di monitorare e verificare l’avanzamento delle misure previste, assicurando il rispetto degli impegni assunti da tutte le parti coinvolte».

LA NOTA DELLA REGIONE UMBRIA

«Gli impegni sottoscritti – afferma la Regione Umbria – hanno l’obiettivo di promuovere lo sviluppo economico sostenibile, il risanamento ambientale e la decarbonizzazione del sito produttivo Ast, situato nel sito d’interesse nazionale di Terni-Papigno e nell’area di crisi industriale complessa di Terni-Narni».

Finalità dell’Accordo

L’Accordo, stipulato ai sensi dell’articolo 252-bis del D.Lgs. 152/2006, mira a:

coordinare gli interventi per il risanamento ambientale e la riqualificazione produttiva del sito della Acciai Speciali Terni;

garantire il mantenimento dei livelli occupazionali e, ove possibile, il loro incremento futuro;

promuovere la formazione e riqualificazione professionale dei lavoratori Ast;

sostenere la neutralità climatica e la riduzione delle emissioni inquinanti, in linea con gli obiettivi europei e nazionali.

Il Piano ambientale integrato

Il Piano ambientale integrato prevede interventi di:

decarbonizzazione: introduzione di tecnologie avanzate per l’utilizzo di idrogeno verde e combustibili alternativi;

efficientamento energetico: riqualificazione degli impianti produttivi e aumento della resa produttiva;

economia circolare: recupero e trattamento degli scarti produttivi;

produzione di acciaio green: risposta alle richieste di mercato per prodotti a basso impatto ambientale e che impieghino fonti e vettori energetici alternativi;

bonifica ambientale: messa in sicurezza operativa e permanente del sito, con particolare attenzione al suolo, sottosuolo e acque sotterranee. Ogni ampliamento sarà coniugato al raggiungimento degli obiettivi di recupero di volta in volta raggiunti;

qualità dell’aria e delle acque: riduzione degli inquinanti tipici del processo siderurgico.

Investimenti

Il Piano economico-finanziario prevede un investimento complessivo di 1.132 milioni di euro, suddiviso in due fasi:

prima fase (2022-2028): investimenti per 557 milioni di euro, destinati a interventi di efficientamento energetico, sicurezza ambientale e riqualificazione degli impianti;

seconda fase: investimenti per 573 milioni di euro, con focus sulla produzione di acciaio elettrico e magnetico a bassa impronta di carbonio.

Costi energetici

Uno dei temi cruciali dell’Accordo è regolato dall’articolo 7 che stabilisce come ‘al fine di rendere ambientalmente ed economicamente sostenibili i costi energetici, tenuto conto che ciò costituisce un requisito per la produzione competitiva di acciaio inossidabile e magnetico’, Regione Umbria si impegna a valutare forme di gestione mista pubbico-privata per le concessioni energetiche. Inoltre, conformemente al quadro normativo vigente nazionale e comunitario, si dichiara disponibile a riservare il 30% della capacità produttiva energetica alle aziende energivore umbre, che garantiscano di mantenere livelli occupazionali e obiettivi ambientali coerenti. L’energia sarà ceduta al costo di produzione maggiorato di una fee commerciale in linea con quella applicata dal mercato. Le parti valuteranno inoltre la possibilità di attivare sistemi di produzione e consumo semplificati (SSPC) e Ast si dichiara disponibile a co-investire per aumentare la capacità dei bacini idroelettrici regionali.

Impegni Occupazionali

Ast si impegna a:

mantenere gli attuali livelli occupazionali (2.229 dipendenti diretti e 181 nelle società controllate);

stabilizzare i lavoratori somministrati;

avviare percorsi formativi per la riqualificazione professionale, in collaborazione con le istituzioni.

La Regione Umbria supporterà interventi di politica attiva del lavoro attraverso il Programma Regionale Fondo Sociale Europeo+ 2021-2027.

Qualità dell’Aria

Il Governo e la Regione Umbria, con il supporto di ISPRA e ARPA Umbria, condurranno studi specifici per:

individuare le sorgenti emissive di nichel;

monitorare la qualità dell’aria nella Conca ternana;

aggiornare l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di Ast con prescrizioni mirate.

Si tratta di un Accordo che rappresenta un passo fondamentale per il rilancio del sito produttivo Ast e per la tutela ambientale del territorio di Terni. Grazie alla collaborazione tra pubblico e privato, si punta a creare un modello di sviluppo sostenibile, competitivo e rispettoso dell’ambiente».

LA NOTA DEL COMUNE DI TERNI

«Si tratta di un progetto integrato per il primo polo siderurgico europeo innovativo – afferma l’assessore allo sviluppo economico del Comune di Terni, Sergio Cardinali -fondato su produzione sostenibile e decarbonizzazione. Un piano industriale che vede la messa a terra di 557 milioni di euro con interventi articolati: dalla realizzazione di nuove linee per l’acciaio inox all’efficientamento energetico degli impianti. Base dell’Accordo è stata l’intesa tra Comune di Terni e Ast per la riconversione ambientale del sito: attraverso un progetto di landfill mining sulla discarica rsu di Vocabolo Valle, che consente la continuità produttiva dello stabilimento senza utilizzo di nuove aree, ma solo attraverso un aumento volumetrico delle stesse, una azione fortemente voluta dal sindaco Stefano Bandecchi. Un progetto fortemente innovativo, che vede la messa in opera di misure doppie di isolamento della discarica rispetto agli attuali parametri di legge previsti; la costruzione di nuove infrastrutture di contenimento ambientale (rampa scorie per il contenimento delle polveri di Prisciano), mentre verranno potenziati il monitoraggio delle acque di falda, la qualità dell’aria e la gestione dei residui industriali, quest’ultima attraverso nuove progettualità per il recupero delle scorie, come materia prima seconda, per nuove filiere produttive, con l’obiettivo di minimizzare l’abbancamento di residui in discarica».

«Mancano ancora all’appuntamento – prosegue Cardinali – alcuni investimenti significativi, che avrebbero portato il totale degli investimenti a circa 1,1 miliardi di euro, come la linea di trattamento a freddo e il capannone per complessivi 162 milioni di euro, nonché le nuove linee di lavorazione APL, S6HIGH e ACL per acciaio elettrico NGO, per un importo complessivo di circa 411 milioni di euro, sono pianificati per un periodo successivo al 2028 e risultano condizionati a una serie di fattori esplicitamente elencati nello schema di Accordo di programma. La realizzazione di questi impianti è subordinata: all’approvazione delle proposte di contratti di sviluppo presentate a Invitalia (tra cui ARVES Arvedi Electrical Steel e InnovAST), al conseguimento dei benefici fiscali previsti (es. credito d’imposta per utilizzo di rottami inox), alla riduzione strutturale del costo dell’energia, nonché al rispetto del cronoprogramma e all’assenza di contenziosi amministrativi oltre ciò, la produzione di acciaio elettrico NGO (acciao magnetico), utilizzato nel settore elettrico, è in attesa di vedere crescere il mercato europeo di questa filiera oggi in ritardo rispetto ai massicci investimenti di Cina e USA; un elemento da monitorare e sviluppare che sarebbe foriero di di circa 557 milioni di nuovi investimenti e una crescita occupazionale, al momento posticipato al 2028».

«In termini occupazionali – aggiunge l’assessore comunale allo sviluppo economico – l’Accordo prevede la garanzia del mantenimento degli attuali livelli di forza lavoro (2.229 addetti solo in AST) e la loro riqualificazione professionale, con il sostegno del Fondo Sociale Europeo e delle politiche attive regionali, in attesa degli ulteriori investimenti del magnetico. Nel dettaglio, il piano prevede l’incremento della capacità produttiva fino a 800.000 tonnellate annue di prodotti a freddo (linea LAF), grazie alla messa in servizio di nuove linee di laminazione – tra cui ZMILL10 e ZMILL11, impianti di ultima generazione per l’acciaio inox – e alla riqualificazione di quelle esistenti. Particolare rilievo assume la realizzazione della nuova linea LAF8, dotata di sistemi di riscaldo a induzione e combustione predisposta per l’utilizzo di idrogeno, destinata a migliorare l’efficienza energetica e la qualità superficiale dei prodotti finiti».

«Il piano punta inoltre alla diversificazione del mix produttivo verso segmenti ad alto valore aggiunto, con un potenziamento del centro di finitura e l’implementazione di un impianto di codacciatura coils in grado di recuperare oltre 10 mila tonnellate annue di sfridi. A sostegno degli obiettivi di efficienza e qualità, sono previste azioni sistemiche di digitalizzazione, controllo automatizzato dei processi, uso di algoritmi di intelligenza artificiale per la gestione della qualità e rafforzamento dell’assistenza tecnica alla clientela, in particolare nei settori automotive, elettrodomestico ed energia».

«Il cronoprogramma dell’Accordo di programma per il rilancio del sito industriale di Ast a Terni – aggiunge ancora Cardinali – traccia una roadmap dettagliata degli interventi previsti tra il 2025 e il 2028. Il piano si articola in tre assi strategici: rilancio produttivo, riqualificazione impiantistica e sostenibilità ambientale. La prima fase, nel biennio 2025-2026, è centrata sugli iter autorizzativi: dalla sottoscrizione dell’Accordo alla presentazione dei progetti di bonifica, fino all’emissione dei decreti interministeriali e all’approvazione dei piani per la gestione delle ex discariche. Parallelamente, già dal secondo semestre del 2025, prenderanno avvio i cantieri per la costruzione del nuovo ZMILL10, destinato a innovare la fase di laminazione a freddo. Il cronoprogramma prevede inoltre, nel 2026, la realizzazione del nuovo impianto Walking Beam per la movimentazione dei prodotti siderurgici caldi, seguito dall’avvio della produzione nel 2027».

«Il rilancio produttivo si consoliderà ulteriormente con l’avvio della costruzione di ZMILL11, un impianto avanzato per la laminazione, e con il nuovo forno LAF8, entrambi operativi entro il 2027. Questi investimenti sono pensati per aumentare l’efficienza energetica, migliorare la qualità dei prodotti e ampliare la gamma dell’offerta in settori ad alto valore aggiunto. A questi si affianca un ampio piano di riqualificazione di impianti esistenti: acciaieria, laminatoio a caldo, centro di finitura, tubificio, impianti di decapaggio e linee di processo a freddo verranno ammodernati in parallelo, con interventi distribuiti su tutto l’arco del quadriennio. Significativi – conclude l’assessore comunale – anche i progetti per la digitalizzazione degli impianti, l’integrazione di elettrolizzatori e l’automazione delle linee produttive, che delineano un nuovo modello di fabbrica green e interconnessa».