Tre giorni di musica, arte, sport e divertimento. Va in archivio con successo la prima edizione della ‘festa di fine estate’ che si è svolta ad Attigliano (Terni) ed è stata frutto della collaborazione tra le associazioni del paese e non solo.

«Una fine che porta con sé tanti nuovi inizi», dicono con soddisfazione gli organizzatori dell’evento che ha visto Attigliano animarsi per tre sere e altrettanti pomeriggi. Un importante spazio è stato dedicato all’arte, ramite il progetto Arterie – nato dall’idea dell’artista Daniele Del Sette – attraverso il quale è stato realizzato un nuovo murale, oltre a estemporanee di pittura e quattro mostre. Un ruolo centrale lo ha avuto anche lo port con la prima edizione di Umbra walking ultramarathon e Superbike della pietra bianca, e poi ancora musica, street food, mercatini del vintage e dell’artigianato, open day delle associazioni locali Avis, Db Music School, Asd Attiglianese Accademy Calcio e Volley, Ardita Pattinaggio, Volontariato Attiglianese.

«Tre giorni vivaci – li definiscono gli organizzatori – che hanno animato Attigliano, dimostrando in maniera concreta come la collaborazione possano aiutare a creare cultura, aggregazione e promozione del territorio, visto che molte persone giunte anche da fuori Umbria sono arrivate in paese per partecipare alle iniziative proposte.

Va per questo fatta giusta menzione di tutte le associazioni che hanno partecipato e collaborato e che sono Db Music School, Avis,Volontariato Attiglianese, Rionando, Asd Nuova Attiglianese, Asd Attiglianese Accademy, Rived Tilivm, Schola Cantorum Don Bruno Medori, Panta Rei, associazione Reduci e Combattenti, S&P Bike, VT crew riders, Pietra Bianca, Vespa club Amelia, oltre ovviamente alla pro loco Attigliano».

«Voglio ringraziare tutte le associazioni che hanno collaborato – dice Alessandro Feliziola, presidente del consiglio comunale di Attigliano – e in particolare modo la Pro loco di Attigliano. Ringraziamo anche tutti coloro che hanno partecipato e diamo l’appuntamento al prossimo anno».

LE FOTO