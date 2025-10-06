Momenti di vera paura nella prima serata di lunedì, poco dopo le ore 19.20, lungo il raccordo Terni-Orte (strada statale 675). Un’auto è stata vista – e filmata, il video è stato registrato dalla dashcam di una Tesla – mentre procedeva contromano in direzione Orte.

Diverse le segnalazioni giunte al centralino della polizia Stradale di Terni. Nel filmato di umbriaOn si vede l’auto procedere contromano sulla corsia di sorpasso a poche centinaia di metri dagli svincoli Terni Nord e Ovest, con gli altri veicoli che fanno il possibile per schivarla.

Da quanto appreso, non risultano incidenti stradali legati alla situazione: possibile che il conducente si sia ravveduto e sia riuscito, dopo una manovra, a riprendere la marcia regolarmente. Meglio di lui hanno fatto gli automobilisti che, con prontezza e sangue freddo, sono riusciti ad evitare un impatto che avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche. Indagini sono in corso da parte della Stradale ternana per risalire all’autovettura e al suo conducente.

IL VIDEO DELL’AUTO CONTROMANO SUL RATO