Avigliano Umbro si prepara alla consueta Osteria del Cicchio, giunta quest’anno alla sua 23° edizione e che richiama giovani da tutto il centro Italia. Dal 6 al 15 agosto, dieci giorni di concerti che incrociano stili, generi e nazioni. La location, una cornice unica nel centro del borgo di Avigliano Umbro, riesce ad inglobare pubblico e artisti, creando un’alchimia speciale che dà vita ogni sera ad uno show pieno di energia. L’iniziativa si svolge nell’ambito dell’Agosto aviglianese, accanto alla storica Sagra del manfricolo, giunta quest’anno alla 48° edizione.

Nelle ventidue edizioni passate, sul palco dell‘Osteria si sono esibite oltre 200 band tra cui: Punkreas, Meganoidi, Mama Marjas, España Circo Este, Antonio Sorgentone, Riserva Moac, Shandon, Ebri Knight, Arpioni, King Salami and the Cumberland Three, Uncle Bard and the Dirty Bastards, Olly Riva, Eusebio Martinelli, Tarantula Garganica, The Rock ’n‘ Roll Kamikazes, The Courettes, Train To Roots, Folkabbestia, The Magnetics, The Rumpled, Forelock, Arawak, I Vazzanikki, Raphael, Quartiere Coffee, Jaka, P-Funkin band, Cyborg Zero, Izzy and the Catastrophics, The Clan e tanti altri. Di seguito il programma dell’edizione 2025.

Line-up 2025

06/08 – Caribbean Delights

All Star band romagnola Early Reggae e Rocksteady con venature di Ska, Soul, Funk e Calypso.

07/08 – Tonino Carotone e Giulio Wilson

Antonio De La Cuesta in arte Tonino Carotone è un artista internazionale, già cult. Giulio Wilson, cantautore ed enologo, paroliere eclettico e musicista. Durante la vendemmia 2024, Giulio Wilson ospita Tonino Carotone nella sua fattoria toscana. In dieci giorni intensi di condivisione, nascono: un disco e un vino.

08/08 – The Clan

Band folk rock brianzola con contaminazioni celtiche, soprattutto irlandesi. Si possono definire una “Irish Party Band”, per via del loro spettacolo molto coinvolgente in grado di divertire e far scatenare il pubblico.

09/08 – Slick Steve & The Gangster + Alterni InTerni

Gli Alterni InTerni sono un progetto musicale umoristico surreale di Terni formato da cinque musicisti di formazione classica che amano prendere sul serio il prendersi poco sul serio.

Slick Steve and The Gangster sono quartetto bresciano contaminato da sonorità vintage e moderne, Swing, Rock’n Roll. A completare lo show performance circensi, che spaziano dalla magia alla giocoleria.

10/08 – One Horse Band + S.F.A.U.

L’Associazione Filarmonica Avigliano Umbro aprirà la giornata di domenica 10 agosto. A seguire One Horse Band, one man band celato dietro ad una maschera di cavallo, il suo stile affonda le sue radici nella tradizione cruda e minimale del punk, del garage e del blues.

11/08 – The Cleopatras

Band tutta al femminile che da 25 anni calca i palchi di tutto il mondo a suon di punk, garage rock, rock and roll, ribellione e rivoluzione femminile.

12/08 – Kid Combo

Gruppo musicale italiano formatosi tra Voghera, Brescia e Verona nel 2005, mescolano sottogeneri diversi come country, psychobilly, rockabilly e balcan in uno stile riassunto dalla band stessa col termine “cock-a-billy”.

13/08 – Lennon Kelly

Dai colli della Romagna nasce questa band che unisce la propria vena Punk-Rock alle sonorità Folk irlandesi grazie a violino, cornamusa e banjo.

14/08 – Matrioska

I Matrioska nascono nel 1996, con l’intento di proporre musica che mischia pop, ska, rock e punk. L’idea che muove i primi passi è suonare ska e cantarlo in italiano

15/08 – Riserva Moac

Una band senza frontiere dove suoni, parole e ritmi del mondo danno origine al loro caratteristico e personale sound che spazia dalla World, al Balkan, all’Irish, alla Patchanka.

Apertura e chiusura live

Ogni sera, vari dj si alterneranno sul palco per aprire e chiudere le serate. I concerti si svolgeranno in piazza Piave, dalle 21.30 con ingresso gratuito.