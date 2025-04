Si terrà sabato 26 aprile, alle ore 21 nella chiesa parrocchiale di Avigliano Umbro (Terni), il concerto della Fanfara nazionale della Croce Rossa Italiana. L’evento, organizzato in occasione del 50° anniversario della fondazione del Comune di Avigliano Umbro, è stato voluto dal Comune guidato dal sindaco Luciano Conti e dalla sezione locale della CRI condotta da Matteo Sciarrini. «Sarà un’occasione speciale – spiegano gli organizzatori – per ascoltare musiche emozionanti e celebrare i valori della solidarietà e dell’umanità. Vi aspettiamo numerosi per condividere insieme una serata di cultura e bellezza».

