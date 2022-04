Bastoni e machete: violenta rissa a Fontivegge. Si indaga

Scene di violenza nel primo pomeriggio di sabato di fronte alla stazione ferroviaria di Fontivegge, a Perugia, in piazza Vittorio Veneto. Come riporta umbriaJournal, almeno due/tre giovani, fra cui uno armato di bastone, hanno aggredto un altro soggetto che, armato di machete, è poi fuggito in direzione via del Macello, inseguito dagli altri. Il fatto è accaduto sotto gli occhi di diversi testimoni, impauriti dalla situazione. In corso le indagini delle forze dell’ordine per ricostruire il fatto e identificare i protagonisti dell’ennesima storia di violenza associata alla zona dello scalo ferroviario perugino.

