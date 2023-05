Boschi e ville ternane ne ‘La Caccia’. Marco Bocci: «Esalto la mia Umbria»

Giovedì 11 maggio uscirà in tutti i cinema d’Italia ‘La Caccia’. La seconda pellicola da regista di Marco Bocci, che segue ‘A Tor Bella Monaca non piove mai’, è un thriller atteso dove per la prima volta condivide il set con la moglie Laura Chiatti. Nella produzione di Santo Versace e Gianluca Curti con Rai Cinema c’è anche la partecipazione di Umbria Film Commission.

VIDEO

Le parole di Marco Bocci

Il film

L’attore nativo a Marsciano martedì 9 nella prima in Umbria allo Zenith di Perugia ha raccontato la trama: «Un thriller-noir sulla storia di quattro fratelli che cercano per tutta la vita di dimenticare gli insegnamenti paterni. Si ritrovano per la morte del padre che li ha cresciuti in maniera severa e violenta e devono fare i conti con la loro infanzia». La scelta del titolo è stata quindi naturale: «La caccia è una metafora perfetta perché il più forte vince sul più debole». Le scene sono state girate tra il Lazio e l’Umbria con alcune ville e parti di bosco scelte nel ternano.

Laura Chiatti

Curiosità anche sulla prova di Laura Chiatti: «È più abituata a commedie romantiche ma ho subito pensato a lei. Vedevo degli elementi drammatici importanti e sono orgoglioso della scelta perché ha dato anche più forza all’anima del personaggio rispetto a quello che avevo in mente mentre scrivevo. Con lei il cast è stato una famiglia allargata e ci siamo divertiti molto».

L’Umbria

La tappa perugina prima del debutto in tutta Italia era doverosa: «È il mio territorio con la mia gente. Sono umbro e l’Umbria influenza il mio modo di pensare e raccontare la storia. Sono molto grato poi al contributo importante dell’Umbria Film Commission». Bocci, che «da regista si sente fuori dalla gabbia e libero di volare con la fantasia», non si ferma certamente da attore. Anzi ha già progetti in divenire: «A ottobre uscirà una nuova serie su Sky. Poi ci rimettiamo alla scrittura».