Si è svolta venerdì mattina a Terni la cerimonia in ricordo dei caduti di Nassiriya. I rappresentanti delle istituzioni politiche, civili e militari si sono ritrovati nell’area a loro intitolata, di fronte al ‘Pentagono’, per commemorare i 19 italiani, fra carabinieri, militari dell’Esercito e civili, vittime dell’attentato nel 2003. Il sindaco Leonardo Latini ha deposto una corona d’alloro di fronte alla targa posizionata in corso del Popolo.

