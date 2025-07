Tutto pronto a Terni per l’esordio di ‘Sognano l’Operetta Tour’, spettacolo di operetta con la regia di Claudio Pinto Kovačević, la direzione artistica di Massimiliano Costantino e la produzione curata da Calliope InCanto di Erika Lucci. L’appuntamento è per martedì 29 luglio alle ore 21.30 all’Anfiteatro Romano. In scena, oltre allo stesso Kovačević (comico) e a Costantino (tenore), ci saranno Clementina Regina (soubrette), Emanuela Digregorio (soprano). Il balletto ‘Calliope InCanto’ con coreografie di Alessandra D’Apice e l’ensemble dei ‘I Musici di Euterpe’, provieniente da Milano e diretto da Vincenzo Gardani.

Martedì mattina presso ‘Pucci’, a Terni, è stato presentato l’evento alla presenza di Erika Lucci e del consigliere comunale Guido Verdecchia, in rappresentanza dell’amministrazione comunale che patrocina l’iniziativa. Da cui i ringraziamenti di Erika Lucci al Comune, allo stesso Verdecchia e all’assessore alla cultura Michela Bordoni. «La cultura è uno dei business fondamentali per ogni amministrazione pubblica – ha detto il consigliere comunale, capogruppo di Alternativa Popolare – e il fatto che Calliope InCanto sia ‘made in Terni’, assegna un valore aggiunto a questa iniziativa che è giusto sostenere. E la qualità artistica, a giudicare dai nomi, è garantita».

Nel contesto della conferenza stampa Erika Lucci ha annunciato la nascita dell’Accademia Calliope InCanto: «I giovani sin qui non hanno risposto come ci attendevamo ma sono convinta che l’Accademia, oltre alle iniziative che metteremo in atto, darà una spinta decisiva anche sotto questo punto di vista. Perché organizzeremo lezioni e un’attività formativa relativa a recitazione, canto e tutte le attività ‘da palcoscenico’, che sarà importante per far crescere il livello culturale dei singoli e della città nel suo insieme».

Il tour di ‘Sognando l’Operetta’, come detto, partirà da Terni per poi toccare – come spiegato dagli organizzatori – varie città come Perugia e Roma. Nel contesto della presentazione, l’associazione ha anche diffuso il calendario dei prossimi appuntamenti: «Dal 6 all’8 ottobre 2025 le matinée di ‘Sognando l’Operetta’ al teatro Secci per le scuole medie e superiori, dal 5 al 7 novembre spettacoli pomeridiani sempre al Secci con le associazioni». E poi: «Il 18 dicembre concerto di Natale al Secci nell’ambito degli eventi natalizi, il 31 dicembre galà lirico di fine anno con location da definire, il 12 febbraio 2025 ‘Elisir d’Amore’ al teatro Secci per gli eventi valentiniani».