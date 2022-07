Capolinea Totti-Blasi: la separazione è ufficiale

Il loro amore era stato celebrato in più occasioni in diretta televisiva e ora si chiude tra freddi comunicati. Dopo oltre venti anni termina la storia d’amore tra Ilary Blasi e Francesco Totti. L’ex capitano della Roma ha più volte raccontato l’inizio della storia, quando lui aveva notato lei in televisione e si era innamorato follemente, quando nel derby contro la Lazio aveva esultato mostrando la maglia con scritto ‘Sei unica’, quando avevano celebrato il loro matrimonio in diretta su Sky e quando si erano stretti in un lungo abbraccio il giorno del suo addio al calcio.

Tutti momenti che sono stati riportati anche nel libro e nella serie tv dedicati alla carriera di Totti, perché anche su questo aspetto Ilary ha avuto un grande peso. Mesi fa Dagospia aveva svelato le crepe nel rapporto tra i due e il flirt di Francesco Totti con Noemi Bocchi, ragazza romana conosciuta a un torneo di padel. A questo si aggiungerebbero presunti tradimenti da parte della Blasi, le difficoltà del ‘pupone’ nel gestire i rapporti con la famiglia della showgirl e le discussioni nate dopo l’addio al calcio.

Ilary ha smentito tutto a Verissimo, Francesco lo ha fatto con delle storie Instagram e i due se la sono presa con i giornalisti che avevano riportato determinate voci. Successivamente però non sarebbero più stati visti insieme con lei impegnata a Milano con L’Isola dei Famosi e lui in giro tra Roma, Tirana e il mondo. Così lunedì 11 luglio si è arrivati ai comunicati che ufficializzano la storia d’amore tra i due. Nei prossimi mesi si divideranno il grande patrimonio. Intanto insieme chiedono il rispetto della privacy per difendere il loro più grande tesoro: Cristian di 17 anni, Chanel di 15 e Isabel di 6.

La nota di Ilary Blasi

«Dopo vent’anni insieme e tre splendidi figli, il mio matrimonio con Francesco è terminato. Il percorso della separazione rimarrà comunque un fatto privato e non seguiranno altre dichiarazioni da parte mia. Invito tutti a evitare speculazioni e, soprattutto, a rispettare la riservatezza della mia famiglia».

La nota di Francesco Totti

«Dopo 20 anni insieme, la mia storia di coppia con Ilary è purtroppo terminata. Tutto quello che ho detto e fatto negli ultimi mesi, è stato detto e fatto per proteggere i nostri figli, che sono e saranno sempre la priorità assoluta della mia vita. Ho tentato di superare la crisi del mio matrimonio ma oggi capisco che la scelta della separazione, pur dolorosa, non è più evitabile. Continuerò ad essere unito ad Ilary nella crescita dei nostri meravigliosi tre figli, sempre con grande rispetto per mia moglie. Il percorso della nostra separazione rimarrà per me rigorosamente privato e dunque non rilascerò altre dichiarazioni. Confido nel massimo rispetto per la nostra riservatezza e privacy soprattutto per la serenità dei nostri tre figli. Grazie».