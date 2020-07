‘CarsulaeTeatro’ presenta 6 spettacoli in cartellone

«Siamo soddisfatti per essere riusciti a recuperare, grazie anche al sostegno della fondazione Carit, un’edizione di CarsulaeTeatro la cui realizzazione non era scontata, considerata la situazione straordinaria nella quale ci troviamo, con un cartellone per tutti i palati che coniuga produzioni nazionali con autori locali». Il vicesindaco e assessore alla cultura del Comune di Terni Andrea Giuli parla dell’edizione 2020 di CarsulaeTeatro che si svolgerà con sei spettacoli in cartellone dal 2 al 29 agosto al teatro romano nel parco archeologico di Carsulae. «Visti i successi delle due precedenti edizioni – spiega Giuli – ci aspettiamo una buona partecipazione, anche se i posti a disposizione sono 240 su 400 per via delle misure per la prevenzione del covid. Gli spettacoli e l’accesso del pubblico si svolgeranno comunque in completa sicurezza».

Il programma

Il programma inizia il 2 agosto, domenica, con ‘Radio clandestina’ di Ascanio Celestini; si proseguirà venerdì 7 agosto con ‘Come in un film’, una produzione di Araba Fenice con Stefano De Majo e l’Orchestra da Camera Talenti d’Arte; venerdì 14 agosto sarà la volta di Pietrangelo Buttafuoco con ‘Il dolore pazzo dell’amore’; venerdì 21 luglio andrà in scena ‘Non giocarti la testa col diavolo’ di Edgar Allan Poe con Riccardo Leonelli; venerdì 28 agosto ‘La vedova Socrate’ di Franca Valeri, con Lella Costa; sabato 29 agosto ‘Madre terra’ con Vittorio Surace per la direzione artistica di Folco Napolini e la regia di Chiara Napolini. Tutti gli spettacoli andranno in scena alle 20.45. I biglietti hanno un costo di 12 euro per l’intero e 5 euro per il ridotto (minori di 18 anni), più i diritti di prevendita. Lo spettacolo del 29 agosto è a invito. La prevendita è disponibile nei punti vendita Vivaticket, oppure online su www.vivaticket.it.