Cascata d. Marmore: eventi per Lord Byron a 200 anni dalla morte

Partiranno mercoledì 17 aprile, dalla biblioteca comunale di Terni, le iniziative promosse dalle associazioni culturali ‘Porto di Narni, approdo d’Europa’ e ‘Thyrus’ per ricordare Lord Byron nel bicentenario della morte. A partire dalle ore 10, presso il salone del caffè letterario, conferenza del giornalista, scrittore e critico cinematografico Vincenzo Patanè con titolo: ‘Lord Byron e la sua percezione dell’Italia’. L’ospite può considerarsi il massimo esperto in Italia circa la figura del poeta britannico che, dopo una visita nel 1817, decantò le Cascate delle Marmore come ‘orribilmente belle’. Patané ha di recente ricevuto vari prestigiosi riconoscimenti dopo l’uscita della sua ‘intervista impossibile’ a Lord Byron (2022). Lo scrittore è inoltre un attivista gay con molte opere pubblicate sull’argomento. All’evento interverrà anche l’attore Stefano de Majo che reciterà i versi di Byron dedicati alle Cascate, tratti dal Childe Harold’s Pilgrimage. Nel corso della mattinata di mercoledì 17 aprile sarà inoltre fornita un’anteprima delle operazioni messe in campo dalle due associazioni culturali per la pulizia del monumento a Lord Byron posto sul piazzale del belvedere inferiore delle Cascate, realizzato nel 2001 dallo scultore piedilucano Giuseppe Di Giuli. Nello specifico, all’intervento di manutenzione e rimozione del calcare stanno lavorando i due artisti e docenti Marco Diamanti e Massimo Zavoli. L’opera ripulita sarà inaugurata domenica 21 aprile a partire dalle ore 11. Nei prossimi giorni saranno forniti maggiori dettagli circa le iniziative che si svolgeranno sempre alle Cascate delle Marmore nella stessa giornata di domenica.

