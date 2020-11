Cascata, nel 2019 oltre 1,6 milioni di utile

Buone notizie per la Cascata delle Marmore, che nel 2019 ha registrato un utile di gestione di oltre un milione 620 mila euro: è quanto emerge dal conto consuntivo definito dalla Commissione tecnica amministrativa riunitasi l’ottobre scorso, ratificato mercoledì mattina dalla giunta comunale di Terni, in accordo con la provincia.

La soddisfazione di palazzo Spada

«Si tratta di un consuntivo che segna un risultato assai positivo – commenta il vicesindaco e assessore al turismo, Andrea Giuli – nonostante il 2019 sia stato un anno molto sofferto per il sito, tra gestione diretta del Comune e appalto ponte. Un trend positivo che nel 2020 si accresce ulteriormente e che testimonia la grande centralità della Cascata come attrattore turistico ed economico per tutto il territorio». In particolare le entrate del 2019 sono state pari a 2.852.025,85 euro, le uscite a 1.231.285,07. L’utile sarà ripartito tra Comune e Provincia: l’85% a palazzo Spada (1.377.629,66) e il 15% a palazzo Bazzani (243.111,12). Gli introiti sono serviti in parte anche a cofinanziare alcune tra le più importanti iniziative di promozione del territorio. Le uscite hanno riguardato le spese per le attività di manutenzione, di sistemazione, pulizia, valorizzazione dell’area della cascata stessa.