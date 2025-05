In occasione della storica ricorrenza della Madonna dello Scoglio – dal 29 maggio al 2 giugno – il borgo di Casteldilago (Arrone) è teatro di numerosi eventi messi in campo da associazioni locali in sinergia con la parrocchia.

Il programma religioso prevede: il 1° giugno alle ore 8 partenza della processione dalla chiesa di San Nicola all’eremo, accompagnata dalla banda musicale di Arrone e dallo storico e singolare gruppo degli ‘sparatori di Casteldilago’. Alle 9.30 arrivo al santuario e santa messa.

Il programma civile prevede: 30 maggio ore 18 incontro su storia e tradizione della Madonna dello Scoglio (tavola rotonda); ore 21 musica con i New Melody; 31 maggio ore 18 Art Ballet di Michela Fausti, esibizione di danza; ore 21 karaoke e balli di gruppo con Marcellino; 1° giugno ore 16.30 dimostrazione di mini volley a cura della Pallavolo Arrone; ore 18.30 suoni dall’eremo, viaggio nel sottosuolo; ore 23.30 spettacolo pirotecnico; 2 giugno ore 16.30 merenda nell’oliveta; ore 20 cena presso cantina Annesanti.

«Casteldilago – commenta lo storico Favetti – anche in questa occasione offre tutte le sue peculiarità artistiche, religiose e gastronomiche. Sono da visitare non solo la chiesa parrocchiale in cima all’abitato, ma anche il preziosissimo oratorio di San Nicola del XVII secolo, ricco di affreschi rinascimentali. Non resta altro che partecipare e godersi il fresco e la bellezza dei borghi che si affacciano lungo il Nera».