C’è chi ama ancora la fotografia tradizionale: a Narni si inaugura una camera oscura

Sabato 28 gennaio alle ore 18 a Narni, in via Mazzini 27, l’associazione Sator inaugura a Narni una camera oscura per lo sviluppo e la stampa fotografica analogica. «Con questo nuovo spazio messo a disposizione degli associati ma anche dei cittadini che vorranno usufruirne – spiegano dall’associazione -, vogliamo offre un’ulteriore opportunità per lo sviluppo della cultura fotografica e per il recupero di tecniche che, con il digitale, sembravano cadere nel dimenticatoio». L’iniziativa ‘camera oscura’ si rivolgerà anche alle scuole, dando ai giovani la possibilità di conoscere il fascino senza tempo di una camera oscura. «Pensare una foto per poi scattarla, svilupparla e stamparla – spiegano da Sator – porta ad affrontare la fotografia con un processo creativo assolutamente diverso rispetto a quello che solitamente facciamo con il digitale». La struttura è stata realizzata grazie alla volontà e all’impegno di un gruppo di giovani associati, supportati dall’esperienza degli altri fotografi Sator. All’inaugurazione si potrà assistere a prove di stampa e i soci saranno a disposizione per rispondere ad ogni curiosità.

