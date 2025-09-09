Sport, inclusione e partecipazione con calcio, boxe e volley. In estrema sintesi è ciò che accadrà con ‘Play Amelia’, in programma dal 12 al 14 settembre. L’evento è stato presentato martedì mattina in Provincia a Terni.

L’evento, riprogettato dal Comune e organizzato in collaborazione con le associazioni e le società sportive del territorio, vede il sostegno della fondazione Carit e il patrocinio della Provincia di Terni. A presentare il programma ci hanno pensato l’assessore a cultura/turismo di Amelia Luigia Moscatelli, Tamara Grilli e il consigliere comunale Leonardo Pimpinelli.

Il via venerdì 12 settembre alle 18.30 in Sala Boccarini a Piazza Vera, con una conferenza sul tema dello sport nella scuola e nella disabilità. Tra gli ospiti lo schermidore paralimpico colombiano Amelio Castro Grueso, appartenente alle Fiamme Oro, insieme a rappresentanti del mondo sportivo e scolastico. La serata si concluderà con la premiazione delle associazioni sportive cittadine, riconosciute per il loro impegno e per aver portato alto il nome di Amelia in tutta Italia.

Sabato dalle 10 i Giardini pubblici di Piazza XXI Settembre si trasformeranno in un villaggio sportivo, un’occasione unica per scoprire, provare e conoscere le discipline praticate sul territorio, raccogliere informazioni sui corsi e usufruire delle promozioni dedicate. Alle 17 la Rotonda dei Giardini ospiterà esibizioni e spettacoli a cura delle associazioni sportive locali. In serata ‘Boxe sotto le stelle’, competizione maschile e femminile organizzata dal ‘Boxing Club Diego Bartolini di Spoleto.

Domenica 14, dalle 9 il complesso sportivo ‘A. Pagliaricci’ in località Paticchi accoglierà l’ultima giornata con l’Open Day del Tennis Club Amelia, Asd Ginnastica Artistica, Palestre Griphus, Qing Long Kung-Fu del maestro Simone Mariani e Amelia Nuoto Academy. «Una mattinata intensa, tra agonismo, passione e fair play. Play Amelia non si ferma ai tre giorni di settembre – le parole di Pimpinelli, Moscatelli e Grilli – continuerà infatti anche in inverno con tornei di calcio e mini volley per mantenere vivo lo spirito sportivo durante tutto l’anno».