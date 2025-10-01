Una cena con delitto ‘circense’, tanto che il titolo è ‘Il circo di Madame Frigg’: è quella in programma venerdì 17 ottobre (ore 20.30) alla Tenuta Filippi (Narni). In scena, la compagnia dei Delittattori e per ogni informazione su costi, menù e prenotazioni è possibile contattare i recapiti 380.7364464 e 320.7858718. Nella presentazione si legge che «ogni clan ha le sue regole, che nessuno può contravvenire. Venite signore e signori! Venite al circo di Madame Frigg! Tenete gli occhi ben aperti, ma ricordate: non bastano solo gli occhi per vedere…».