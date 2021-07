Cesi, via Terra Maiura si rifà il look: scattano le chiusure per tutti

A partire da lunedì 19 luglio e per una decina di giorni, verranno eseguiti lavori di riasfaltatura di via Terra Maiura che da via Regina Elena (strada provinciale) conduce all’abitato di Cesi. «Le condizioni del manto stradale – spiega il Comune di Terni in una nota – non permettono di procedere con interventi ordinari pertanto, al fine di ripristinare le condizioni di sicurezza e di decoro, si procederà alla realizzazione di un nuovo strato di usura in asfalto». Trattandosi essenzialmente dell’unica strada di accesso all’abitato, per consentire l’esecuzione delle opere verrà emessa contestualmente l’ordinanza di chiusura per fasce orarie: dalle ore 8.30 alle 12.30 ed ancora dalle ore 14.30 alle 18.00 dei giorni feriali, non sarà consentito il transito a nessuna tipologia di veicoli né ai pedoni. Sarà inoltre preclusa la sosta all’adiacente spazio di sosta per tutta la durata dei lavori pena rimozione forzosa. «Con questo intervento – dichiara il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Benedetta Salvati – diamo inizio ad una serie di lavori sulle strade dei centri urbani periferici già sedi di comuni, rispettando le crescenti richieste dei residenti ed aggiungendo un ulteriore passo a quell’intento collettivo di una riqualificazione degli spazi cittadini nei quartieri, nelle periferie e nei nostri bellissimi borghi».

