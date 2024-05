Chirurgia dell’obesità: medici del Santa Maria si distinguono al 32° congresso nazionale

Successo per il 32° congresso nazionale della Società italiana di chirurgia dell’obesità (Sicob), tenutosi a Giardini Naxos dal 23 al 25 maggio, che ha visto la partecipazione di oltre 500 specialisti provenienti dai vari ospedali italiani.

A partecipare al congresso e presentare ben tre relazioni sono stati due medici operativi presso l’azienda ospedaliera ‘Santa Maria’ di Terni: la dottoressa Ilenia Grandone, consigliere Sicob e medico nutrizionista della struttura complessa di endocrinologia, andrologia e malattie del metabolismo diretta dal professor Giovanni Luca, e il dottor Domenico Di Nardo, chirurgo in servizio presso la chirurgia digestiva e d’urgenza diretta dal dottor Giovanni Domenico Tebala, a cui afferisce la struttura semplice di chirurgia bariatrica il cui responsabile è il dottor Lorenzo Guerci.

In particolare la dottoressa Grandone ha presentato due relazioni rispettivamente dal titolo ‘Rafforzamento dell’integrazione del team multidisciplinare come strumento di efficacia dell’iter della chirurgia bariatrica’ e ‘Nuove raccomandazioni nutrizionali: backstage’. Il dottor Di Nardo ha invece presentato una relazione dal titolo ‘La chirurgia bariatrica e l’impatto sul calo ponderale’.

All’ospedale ‘Santa Maria’ di Terni c’è un vero e proprio team multidisciplinare nutrizionale, chirurgico e psicologico per il trattamento dell’obesità: un centro per lo studio e la terapia (Cmo) che ha come referenti la dottoressa Ilenia Grandone e il dottor Lorenzo Guerci per l’area medica e la dottoressa Sara Meloni per l’area psicologica, oltre ad avvalersi di varie altre figure specialistiche, in un’ottica a 360 gradi del percorso.

Il centro è accreditato dalla Sicob e da più di dieci anni si occupa dei pazienti affetti da obesità grave, complicata da altre patologie come il diabete, l’ipertensione arteriosa, problematiche osteoarticolari e cardiovascolari, in un percorso che necessita di vari specialisti, tra cui dietista, endoscopista, anestesista, psicologo, pneumologo, endocrinologo. Accoglie e segue i pazienti prima, durante e dopo anni dall’intervento chirurgico bariatrico, ad oggi la terapia più efficace a lungo termine per il trattamento di questa patologia.

Un centro di elevata qualità diventato da tempo fiore all’occhiello dell’azienda ospedaliera di Terni, capace di essere attrattivo sia per pazienti regionali che extraregionali. Gli interventi vengono eseguiti tutti con metodica mini-invasiva (laparoscopica o robotica) in modo tale da minimizzare le complicanze post-operatorie, permettere una più rapida ripresa del paziente e di garantire una dimissione precoce, in modo tale da ridurre anche i costi sanitari. Successivamente il paziente viene sottoposto ad un programma di periodici controlli nutrizionali medici e dietistici, chirurgici e psicologici, tutti in regime ambulatoriale, a distanza di settimane, mesi e anche anni, per ottenere il successo terapeutico e al tempo stesso garantire un percorso di cura di qualità.