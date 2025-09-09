Il ‘Cinema ritrovato’, progetto della Cineteca di Bologna che porta sul grande schermo i capolavori della settima arte restaurati e proposti in prima visione, torna a Terni con una nuova stagione al cinema Politeama Lucioli. Ad accompagnare e introdurre le proiezioni sarà ancora una volta l’associazione Sentieri del cinema, punto di riferimento per chi ama approfondire il linguaggio cinematografico.

L’appuntamento inaugurale è fissato per venerdì 12 settembre, con un omaggio al genio visionario e romantico di Werner Herzog. In programma ci sarà infatti la proiezione di ‘Nosferatu. Il principe della notte’ (introduzione alle 20.45, inizio film alle 21), una libera riscrittura del celebre classico diretto da Murnau nel 1922. Interpretato da un intenso e struggente Klaus Kinski, il vampiro di Herzog è una creatura solitaria e malinconica, emarginata dal consorzio umano, ma capace di vivere un sentimento d’amore come unica via di fuga dalla sua condizione di ‘morte in vita’. Accanto a lui una straordinaria Isabelle Adjani, giovane e pura sposa di un agente immobiliare impersonato da Bruno Ganz, figura che diventa la preda innocente e simbolica del Nosferatu herzoghiano. Il film si configura come un vero omaggio al cinema tedesco degli anni venti e alla pittura romantica, con richiami visivi diretti alle opere di Caspar David Friedrich.

La proiezione rientra inoltre nell’iniziativa nazionale ‘Cinema revolution’, promossa dal ministero della Cultura, che fino al 20 settembre consente di assistere ai film italiani ed europei nelle sale aderenti – tra cui il Politeama Lucioli – al costo speciale di 3,50 euro.