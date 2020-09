Cinema, Vallerignani torna con ‘Rimmel’

Primo ciack mercoledì 16 settembre per ‘Rimmel’, il nuovo lavoro cinematografico di Roberto Vallerignani che, dopo l’esperienza con il programma televisivo Marattan Transfer, durata due stagioni, torna al suo primo amore: la scrittura scenica. L’autore e regista narnese mette in scena un racconto onirico, in cui il tempo si fa umano e si presta a un confronto con gli uomini, che spesso lo evocano e lo invocano. Nella sua maniera irriverente e dissacrante. Tutto in un giorno, tutto all’interno di una scenografia metafisica, curata dall’artista Mauro Pulcinella, a metà strada tra il teatro e la finzione, in cui si intersecano storie di una intera generazione, la cui salvezza sarà affidata alla bellezza della danza, grazie alla coreografia curata da Giada Benedetti della Asd Dancers ed eseguita magistralmente dalla brava Elena Arcangeli. ‘Rimmel’ sarà presentato al pubblico tra dicembre e gennaio e parteciperà a diversi festival nazionali e internazionali nel corso del 2021. Il cast vede la presenza di attori di prestigio nazionale quali Barbara Kal e Franco Picchini, l’esordio al cinema di Gian Filippo Pellicciari, il primo salto dal teatro al grande schermo di Riccardo Lucci, Giulia Iaconi e Sally Fiaschini, allievi della scuola di teatro ternana di Barbara Cinaglia, e la splendida presenza di Paolo Pinelli e Mara Ceccarelli. La fotografia è curata da Pietro Ciavattini, le riprese video da Fabio Castellani e quelle audio da Lele Anastasi, Giacomo Martinelli si occuperà della gestione degli attori.

