Citerna: donna trovata morta in casa. C’è l’ipotesi omicidio

L’hanno trovata senza vita all’interno della propria abitazione e l’ipotesi è che si possa trattare di un omicidio. Il fatto è accaduto a Citerna e la vittima è una donna tedesca di 70 anni. Indagano i carabinieri.

L’sos

A chiedere l’intervento un’amica coetanea che non aveva sue notizie da giorni. I militari, con l’aiuto dei vigili del fuoco, sono entrati nell’abitazione per poi scoprire il cadavere dell’anziana: presentava tumefazioni al volto segno di una possibile colluttazione. «Da una prima sommaria ispezione cadaverica, effettuata in loco dal medico legale intervenuto con il pubblico ministero, e sulla base dei primi elementi raccolti dalla sezione investigazioni scientifiche del comando provinciale carabinieri di Perugia, non si può esclude neanche l’ipotesi omicidiaria», spiega l’Arma. La salma è all’ospedale di Perugia ed a stretto giro sarà effettuata un’autopsia completa.