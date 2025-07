Riapertura in arrivo in via della Lince, l’arteria di collegamento tra Cesi e Terni (la cosiddetta ‘lunga’). Lo rende noto l’assessore ai lavori pubblici del Comune, Giovanni Maggi.

APRILE 2025, VIA AL CONSOLIDAMENTO

I lavori di messa in sicurezza sono in conclusione: «Siamo in attesa dell’esito del collaudo da parte dei tecnici del Comune e nel frattempo la Provincia sta ultimando la sistemazione della strada per fare in modo che i primi giorni della prossima settimana, mercoledì 9 luglio, torni nuovamente fruibile. All’indomani della frana – spiega Maggi – ci siamo subito attivati per risolvere il problema seguendo l’iter che prevede una serie di passaggi per l’approvazione da parte degli enti regionali e statali, nel rispetto dei vari vincoli che gravano sull’area, e cercando di accelerare quanto più possibile con la collaborazione della ditta appaltatrice. I lavori di fatto ultimati sono stati finanziati attraverso il fondo di Sviluppo Montagne Italiane per oltre 220mila euro ed hanno incluso l’installazione di barriere paramassi».